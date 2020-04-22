Неизвестные взломали и выложили адреса электронной почты с паролями ВОЗ, лаборатории Уханя и фонда Билла Гейтса

CentralAsia (CA) - Почти 25 000 адресов электронной почты и паролей Всемирной Организации Здравоохранения, лаборатории Уханьского института вирусологии, Фонда Билла Гейтса, Национального института здоровья США и других выложили Интернете. Об этом 22 апреля сообщило издание Washington Post.

По данным SITE Intelligence Group, которая отслеживает онлайн-экстремизм, неизвестные опубликовали около 25 000 адресов электронной почты и паролей, предположительно принадлежащих Национальным институтам здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения, Фонду Гейтса и другим группам, работающим над борьбой с пандемией коронавируса.

Хотя SITE не смог проверить подлинность адресов электронной почты и паролей, группа заявила, что информация была опубликована в воскресенье и понедельник и почти сразу же использовалась для подстрекательства к попыткам взлома и преследования со стороны ультраправых экстремистов. Австралийский эксперт по кибербезопасности Роберт Поттер заявил, что ему удалось проверить, что адреса электронной почты и пароли ВОЗ являются реальными.

Пока что ВОЗ и другие организации не ответили на запросы о комментариях по ситуации. Фонд Гейтса заявил в своем заявлении: «Мы следим за ситуацией в соответствии с нашей практикой защиты данных. В настоящее время у нас нет признаков утечки данных в фонде».

В ФБР отказались от комментариев.

Как отмечает издание, пресс-секретарь соцсети Twitter Кэти Росборо заявила: «Мы знаем об этой активности в аккаунте и предпринимаем широкие правоприменительные меры в соответствии с нашими правилами, особенно с нашей политикой в ​​отношении частной информации. Мы также предпринимаем массовые действия по удалению URL, который ссылается на данный сайт».