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  22 апреля 2020
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МОМ будет искать любую возможность для сотрудничества с Монголией, - Виктор Лутенко

CentralAsia (MNG) -  Международная организация по миграции обязуется сотрудничать с Монголией в оказании помощи монголам за рубежом в условиях COVID-19.

Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар встретился с Виктором Лутенко, руководителем программы Агентства ООН по миграции, Международная организация по миграции в Улан-Баторе.

На встрече министр Д. Цогтбаатар отметил, что правительство Монголии не смогло эвакуировать всех своих граждан, желающих вернуться домой из-за рубежа, из-за ограниченных ресурсов, хотя некоторые монгольские граждане за границей возвращаются в Монголию.

Он также проинформировал руководителя программы о запланированных мерах правительства по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в тяжелом состоянии, и предложил работать вместе, чтобы охватить и поддержать тех, кто нуждается в первоочередной помощи.

В свою очередь Лутенко сказал, что МОМ будет искать любую возможность для сотрудничества с правительством в предлагаемой области, передает официальный сайт МИД Монголии.

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