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  22 апреля 2020
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World Vision Mongolia пожертвовала комплекты средств индивидуальной защиты

CentralAsia (MNG) -  World Vision Mongolia реализует проект стоимостью 2,3 миллиона долларов США по профилактике инфекции Covid-19 с 1 апреля по 1 сентября.

Представители международной организации World Vision Mongolia в рамках проекта передали сотрудникам Государственного управлении по чрезвычайным ситуациям средства индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму 56,4 млн. тугриков (примерно $20200). Ранее организация предоставляла средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства полицейским.

На встрече, проведенной после передачи, представители World Vision отметили, что организация в рамках вышеупомянутого проекта работает над популяризацией практики личной и экологической гигиены среди населения, повышением осведомленности людей о профилактике инфекционных заболеваний, обеспечении преемственности в образовании, и защищать права детей перед лицом вирусного кризиса.

Мы должны позаботиться о наших профессионалах и сотрудниках, которые стали «обыкновенными героями» на переднем крае борьбы с коронавирусом, писали на своей странице фейсбука World Vision Mongolia.

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