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  22 апреля 2020
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Назван топ-5 коррумпированных министерств Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В Агентстве по противодействию коррупции назвали пятерку самых коррумпированных министерств в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.

Руководитель департамента стратегии и оперативного управления Нурлан Жаксимбетов рассказал о результатах работы борцов с коррупцией за первый квартал 2020 года.

«Большинство привлеченных за коррупцию лиц, 57%, приходится на сотрудников МВД — 70 лиц. Также в числе лидеров по данному показателю Министерство экологии — 10 лиц, Министерства сельского хозяйства, финансов — по 9, Министерство индустрии и инфраструктурного развития — 8», - сообщил Жаксимбетов.

Он также назвал лидеров по коррупции среди акиматов.

«В разрезе местных исполнительных органов больше всего лиц изобличено в коррупции в 1-м квартале в акиматах Восточно-Казахстанской области — 23 лица, Жамбылской обалсти — 17, Кызылординской области — 14, Туркестанской области — 13, Костанайской и Павлодарской областей — по 10», - добавил он.

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