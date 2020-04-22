За три месяца внешнеторговый оборот Узбекистана сократился на $924 миллиона

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с января по март 2020 года объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил $8,14 миллиарда, что на $924,1 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Государственный комитет Узбекистан по статистике опубликовал отчет, согласно которому из общего объема внешнеторгового оборота экспорт достиг $3,37 млрд, что на 10,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а импорт – $4,76 млрд (на 9,7% меньше).

Наибольший объем внешнеторгового оборота у Узбекистана зафиксирован с Россией (16,9%), Китаем (16,8%), Казахстаном (8,3%), Республикой Корея (6,7%), Турцией (5,8%), Кыргызстаном (2,3%) и Германией (2,1%).

Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности наблюдается активный внешнеторговый баланс с семью странами: это Афганистан ($151,1 миллиона), Кыргызстан ($121,2 миллиона), Таджикистан ($78,8 миллиона), Турция ($62,3 миллиона), Иран ($16,4 миллиона), ОАЭ ($15,7 миллиона) и Франция ($10,1 миллиона).