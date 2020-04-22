Создан новый онлайн-механизм сотрудничества Монголии и Китая

CentralAsia (MNG) - Во время пандемии Covid-19 был создан онлайн-механизм сотрудничества между Монголией и Китаем, который провел свою первую видеоконференцию 21 апреля.

В видео-конференции приняли участие представители медицинских, пограничных, таможенных, специализированных инспекционных, торговых, транспортных и гражданских авиационных организаций двух стран, а также сотрудники посольства Монголии в Китае, генерального консульства Монголии в Хух-Хото, генерального консульства Монголии в Шанхае, консульство Монголии в Эрэнхоте, посольство Китая в Монголии и генеральное консульство Китая в Замын-Ууде.

Механизм сотрудничества направлен на то, чтобы стороны могли обмениваться информацией в Интернете о мерах реагирования Covid-19 в направлениях профилактики, диагностики, изоляции, лечения и карантина, а также обмениваться опытом.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос об ужесточении мер профилактики и контроля и укреплении сотрудничества между институтами здравоохранения в период постоянной угрозы пандемии.

Кроме того, стороны обсудили вопрос о поддержании двустороннего экономического сотрудничества должным образом перед лицом существующих ограничений и карантина, а также насущных вопросов при обменах граждан и грузовых перевозках. Стороны согласились работать вместе, чтобы найти решения.