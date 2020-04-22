В России предотвратили массовое убийство в учебном заведении (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 13:42, 22 апреля 2020
- Просмотров: 5543 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Жителя Тюменской области задержали за подготовку массового убийства в одном из местных учебных заведений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центра общественных связей ФСБ.
У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Намерение совершить преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц», говорится в сообщении.
Видео можете посмотреть тут.