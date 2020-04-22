В России предотвратили массовое убийство в учебном заведении (видео)

кадр из видео

CentralAsia (CA) - Жителя Тюменской области задержали за подготовку массового убийства в одном из местных учебных заведений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центра общественных связей ФСБ.



У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Намерение совершить преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц», говорится в сообщении.



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