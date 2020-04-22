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  22 апреля 2020
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Тела погибших в России 17 граждан привезли в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Агентство по внешней трудовой миграции 20 апреля доставило в Узбекистан тела 17 узбекских граждан, погибших в результате различных происшествий в Российской Федерации. Об этом сообщила в Телеграм-канале пресс-служба агентства.

Тела погибших были доставлены автомобильным транспортом по маршруту Россия - Казахстан - Узбекистан. Тела граждан были приняты с пограничного поста в сотрудничестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и Таможенным комитетом и отправлены по месту жительства родственников покойных.

В пресс-службе отметили, что ни одна из смертей в Российской Федерации не была вызвана пандемией коронавируса.

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