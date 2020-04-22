Курс рубля растет к доллару и евро после падения

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Рубль быстро компенсировал утреннее падение против основных резервных валют и вышел в плюс, пишет РИА Новости.

Курс доллара расчетами «завтра» к 10:27 (московское время) снижался на семь копеек до 77,01 рубля (и уже опускался ниже 77 рублей — до 76,86 рубля), евро — на четыре копейки — до 83,67 рубля, следует из данных Московской биржи.



Ранее в начале торгов американская валюта поднималась до 77,60 рубля, европейская — до 84,27 рубля.



Мировые цены на энергоносители продолжают снижаться, утром стоимость североморской смеси опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель. В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения (позже отыгрались).



Пандемия коронавируса спровоцировала рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.

На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.