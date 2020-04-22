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  22 апреля 2020
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В Узбекистане одиноких инвалидов бесплатно обеспечат продуктами и средствами защиты

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане нуждающимся в постороннем уходе одиноким пожилым людям и инвалидам во время карантина вместе с наборами продуктов и гигиенических товаров будут ежемесячно бесплатно выдавать средства защиты от COVID-19.

Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщил в своем Telegram-канале Минюст.

В комплект средств защиты от коронавируса будут входить десять одноразовых стерильных масок; десять пар одноразовых стерильных перчаток; два жидких или гелевых антисептика (флаконы по 250 миллилитров, минимальное содержание спирта −​ 60 процентов); антибактериальное мыло −​ два куска по 100 граммов.

Сообщается, что все эти средства будут закупаться за счет местных бюджетов.

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