В Узбекистане одиноких инвалидов бесплатно обеспечат продуктами и средствами защиты
- Узбекистан, общество
- 14:45, 22 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане нуждающимся в постороннем уходе одиноким пожилым людям и инвалидам во время карантина вместе с наборами продуктов и гигиенических товаров будут ежемесячно бесплатно выдавать средства защиты от COVID-19.
Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщил в своем Telegram-канале Минюст.
В комплект средств защиты от коронавируса будут входить десять одноразовых стерильных масок; десять пар одноразовых стерильных перчаток; два жидких или гелевых антисептика (флаконы по 250 миллилитров, минимальное содержание спирта − 60 процентов); антибактериальное мыло − два куска по 100 граммов.
Сообщается, что все эти средства будут закупаться за счет местных бюджетов.