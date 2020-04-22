Начальник криминальной полиции Алматы освобожден от должности из-за элитного кортежа (видео)

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CentralAsia (KZ) - Начальник Управления криминальной полиции Алматы Жанболат Зиадин освобожден от должности, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

По факту незаконного проезда через блокпост в Алматы за нарушение режима чрезвычайного положения пять человек задержаны и привлечены к административной ответственности в виде ареста на срок от 10 до 15 суток. Все четыре элитных автомобиля находятся на штрафстоянке.

Сотрудники полиции, допустившие данный факт и не принявшие меры по его пресечению, получили дисциплинарные взыскания.

Кроме того, начальник Управления криминальной полиции Зиадин, а также заместитель командира полка патрульной полиции Куанышбаев освобождены от занимаемых должностей.

На совещании с руководителями региональных подразделений, прошедшем 21 апреля в режиме видео-конференц-связи, министр внутренних дел высказал свою принципиальную позицию по данному факту.

«Обеспечение правопорядка и безопасности граждан всегда было и остается основной задачей сотрудников органов внутренних дел. Нарушения режима чрезвычайного положения и карантина недопустимы, тем более со стороны личного состава. Это должны помнить как рядовые сотрудники, так и их руководители. Исключений быть не может», - подчеркнул глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Жанболат Зиадин был отстранен от работы на период служебной проверки из-за скандального видео с элитным кортежем.

В соцсетях появился ролик, где запечатлена группа людей на элитных автомобилях. Они без препятствий проехали через блокпост в Алматы, чтобы попасть на той. Автор видео - участник инцидента - выложил ролик на своей странице в одной из соцсетей. Отметим, что страницы, где было опубликовано видео, уже не существует.

Позже в сети появилась информация, что водители, проехавшие блокпост, - родственники начальника ДП Алматинской области. И якобы они ездили на той в Алматы, который устроили в честь рождения внука Кудебаева. В полиции эту информацию назвали неправдой.

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