Видео — В России начались лесные пожары

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CentralAsia (CA) - В России отмечается раннее наступление пожароопасного периода, в 67 субъектах России он уже открыт, сообщает euronews.

Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края

Сотрудники лесопожарных служб в регионах страны за прошедшие сутки потушили возгорания на общей площади около 6,5 тыс. гектаров, а днем ранее — 42 тыс. гектаров.

По итогам проверок Рослесхоза 15 регионов страны признаны ограниченно готовыми к прохождению пожароопасного периода. Генпрокуратура РФ поручила региональным структурам проверить данные СМИ о поджогах сухой травы и лесов, в том числе в целях сокрытия незаконных рубок.