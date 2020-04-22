Видео — В России начались лесные пожары
- Азия и мир, происшествия
- 15:28, 22 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В России отмечается раннее наступление пожароопасного периода, в 67 субъектах России он уже открыт, сообщает euronews.
Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края
Сотрудники лесопожарных служб в регионах страны за прошедшие сутки потушили возгорания на общей площади около 6,5 тыс. гектаров, а днем ранее — 42 тыс. гектаров.
По итогам проверок Рослесхоза 15 регионов страны признаны ограниченно готовыми к прохождению пожароопасного периода. Генпрокуратура РФ поручила региональным структурам проверить данные СМИ о поджогах сухой травы и лесов, в том числе в целях сокрытия незаконных рубок.