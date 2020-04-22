[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Видео — В России начались лесные пожары
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В России отмечается раннее наступление пожароопасного периода, в 67 субъектах России он уже открыт, сообщает euronews.

Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края

Сотрудники лесопожарных служб в регионах страны за прошедшие сутки потушили возгорания на общей площади около 6,5 тыс. гектаров, а днем ранее — 42 тыс. гектаров.

По итогам проверок Рослесхоза 15 регионов страны признаны ограниченно готовыми к прохождению пожароопасного периода. Генпрокуратура РФ поручила региональным структурам проверить данные СМИ о поджогах сухой травы и лесов, в том числе в целях сокрытия незаконных рубок.

print
  • В Караганде во время карантина жители устроили массовую дискотеку. Видео
  • Любые ослабления карантина — это эксперимент с неизвестным результатом, - бывший советник правительства Великобритании по научным вопросам Иан Бойд
  • В мире количество жертв коронавируса достигло 170 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com