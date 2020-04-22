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  22 апреля 2020
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В Узбекистане водитель «Nexia» наехал на пастуха и его стадо. Пастух погиб на месте

CentralAsia (UZ) -  В Сурхандарьинской области накануне, 21 апреля, примерно в 02:00 часов, 23-летний водитель, управляя автомобилем марки “Nexia” по направлению автотрассы “Термез-Ташкент", наехал на гоняющего по тому же направлению стадо баранов 28-летнего пастуха.

В результате дорожно-транспортного происшествия пастух скончался на месте происшествия, - сообщил Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан

По данному факту возбуждено уголовное дело (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека).

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