МИД Китая прокомментировал иск в отношении страны за сокрытие данных о пандемии

CentralAsia (CA) - Подача иска в американском штате Миссури в отношении китайских властей из-за того, что они якобы скрывали информацию о распространении нового коронавируса, является издевательством над судопроизводством. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, сообщает ТАСС.



«Эти так называемые обвинения не имеют под собой никаких фактических и реальных оснований", - заявил Гэн Шуан.



Он также отметил, что с момента начала вспышки эпидемии правительство КНР в максимально открытой и транспарентной манере информировало Соединенные Штаты, другие государства и Всемирную организацию здравоохранения о ходе развития эпидемической ситуации и борьбы с распространением вируса.



«Этот так называемый судебный процесс является злонамеренным издевательством над судопроизводством. Действия правительства Китая в период пандемии не подпадают под юрисдикцию судов Соединенных Штатов. Подобное злоупотребление судопроизводством не способствует борьбе с эпидемией на территории Соединенных Штатов, а также противоречит международному сотрудничеству. Что следует делать США, так это отказаться от сутяжничества», - заключил представитель ведомства.



Ранее генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт разместил завление, в котором сообщил, что власти штата подали исковую жалобу в отношении китайских властей в федеральный суд Восточного округа штата, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Шмитт утверждает, что правительство КНР, Коммунистическая партия Китая, а также ряд чиновников и госучреждений в конце 2019 года препятствовали распространению информации об инфекции, задерживали лиц, осведомленных о проблеме, а также не разглашали данных, подтверждающих опасность заражения вирусом. Как указывается в заявлении, действия китайской стороны привели к смерти жителей Миссури, а также нанесли штату экономический ущерб.