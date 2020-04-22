В больнице в Таджикистане от пневмонии сегодня умерли четыре пациента

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CentralAsia (TJ) - В городском центре здоровья №1 в Душанбе сегодня от пневмонии скончались четыре пациента, сообщает Asia-Plus.



Информацию подтвердил директор больницы Хуршед Рустамзода.



«К сожалению, сегодня четверо наших пациентов скончались от пневмонии. Возраст скончавшихся выше 60 лет, все они мужчины», - сообщил он.



По его словам, тесты на коронавирус показали отрицательный результат у всех четверых.



Замминистра здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Шодихон Джамшед на заседании штаба по профилактике коронавируса сказал, что из-за неблагоприятных погодных условий в последние дни резко увеличилось количество заболеваний дыхательных путей, в том числе пневмонии.



По данным Республиканского центра медицинской статистики и информации Минздрава страны, в прошлом году число заболевших пневмонией было 12802 человека. Сколько из них умерли – не сообщалось.



