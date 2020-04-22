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  22 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса скончалась 54-летняя женщина

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 22 апреля от коронавируса скончалась 54-летняя женщина, - сообщил Минздрав.

14 апреля этого года жительница Намангана в критическом состоянии была помещена в областную инфекционную больницу.

Лабораторный анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Пациентка страдала гипертонией и сахарным диабетом. 17 апреля женщину доставили в реанимационное отделение областной инфекционной больницы.

22 апреля, несмотря на усилия врачей-реаниматологов, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Это уже седьмой случай смерти от коронавируса в Узбекистане.

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