В Узбекистане количество выздоровевших от коронавируса достигло 407

CentralAsia (UZ) - В Хорезмской области 22 апреля полностью выздоровели 35 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщил Минздрав, из Ургенчского городского медицинского объединения выписаны 13, областного эндокринологического диспансера – 21 и областной инфекционной больницы – 1 человек. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Из выздоровевших 13 человек прибыли на чартерном рейсе из России и после выявления инфекции были госпитализированы в лечебные учреждения области. Остальные 4 заразились в результате контакта с больными с коронавирусной инфекцией. 29 из них мужчины и 6 женщин. 6 пациентов из Бухары, 5 из Хорезма, по 4 – из Республики Каракалпакстан и Андижана, по 3 – из Ферганской и Кашкадарьинской областей, по 2 – из Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской областей и города Ташкента, по 1 – из Джизакской и Сурхандарьинской областей. Среди них самой старшей 58 лет, младшему 7 лет.

До настоящего времени в Хорезмской области полностью выздоровели 10 пациентов, а теперь их количество составляет 45.

В настоящее время в стране 407 пациентов вылечены от коронавирусной инфекции.