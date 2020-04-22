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  22 апреля 2020
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«Уральские авиалинии» доставили в Ташкент из Москвы 155 граждан Узбекистана
Самолет «Уральских авиалиний»
Самолет «Уральских авиалиний»

CentralAsia (UZ) -  22 апреля авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила в Ташкент из Москвы 155 граждан Узбекистана. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ.

Как отметили в российском ведомстве, из Ташкента в Москву обратным рейсом прилетят 48 пассажиров, из них 18 граждан Белоруссии.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом будет принято отдельное решение по организации чартерных рейсов для вывоза узбекских граждан из-за рубежа.

Пока что, информация об указанном решении Спецкомиссии, а также дате и направлениях чартерных рейсов не распространялась.

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