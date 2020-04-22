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  22 апреля 2020
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В ООН обсудили пути смягчения влияния COVID-19 на экономику Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Совместная рабочая группа ООН и правительства Туркменистана 21 апреля обсудили пути смягчения потенциального воздействия COVID-19 на социально-экономическую сферу страны. Акцент был сделан на поддержке уязвимых групп населения. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

В ходе переговоров отмечалось, что в текущих условиях в государстве необходимо укрепить здравоохранительную сферу, пересмотреть налогово-бюджетную политику, расширить поддержку малого и среднего предпринимательства. Отдельный акцент был сделан на социальной защите уязвимых групп населения.

Представитель ООН в Туркменистане Елена Панова добавила, что возможное социально-экономическое влияние коронавируса затронет в первую очередь пенсионеров, граждан с инвалидностью, сирот, матерей-одиночек. По её словам, изучение и смягчение потенциальных рисков для данной группы населения являются важным составляющим принципа устойчивого развития. На данный момент в ООН разрабатывается программа поддержки туркменского правительства в данном направлении.

Следующее заседание совместной группы состоится в первой половине июня этого года.

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