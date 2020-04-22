В Нур-Султане «Пабло Эскабар» обматерил полицейского и сел в тюрьму. Видео

- Казахстан, происшествия
- 17:45, 22 апреля 2020
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CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане 30-летний мужчина пытался пройти в карантинную зону и оказал сопротивление полицейским при задержании, сообщает Tengrinews.kz.
Его угрозы в адрес полицейских попали на видео.
В районе Алматы дома по улицам Рыскулбекова, Абылай хана и Мустафина закрыли на карантин, было ограничено движение людей и автомашин.
На распространяемом видео полицейские просят предъявить документы, но в ответ мужчина угрожает стражам порядка.
«Ты знаешь, кого ты трогаешь?! Я узнаю, где ты живешь. Я отвечаю. Я Пабло Эскобар здесь! Не с тем связался, я тебя сожру», - заявляет мужчина, сопровождая речь нецензурной бранью.
Нарушителем оказался мужчина 1990 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по фактам хулиганства, мошенничества и угона автомашины.
«По данному факту Управлением полиции района Алматы в отношении Омарова начато досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 378 и частью 1 статьи 379 УК. Правонарушитель задержан и водворен в изолятор временного содержания», - отметили в полиции.
Полицейские предупредили, что в настоящее время исключена практика прекращения за примирением сторон уголовных дел по фактам оскорбления, неповиновения и применения насилия в отношении представителей власти, совершенным в местности, где объявлено чрезвычайное положение.
*Пабло Эмилио Эскобар Гавирия — колумбийский наркобарон и террорист. Его называют «Королем кокаина», поскольку он был лидером Медельинского картеля, контролировавшего к концу 1980 года 80% от мирового рынка кокаина. По сей день он является одним из самых известных, жестоких и богатых преступников в истории.