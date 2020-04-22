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  22 апреля 2020
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Узбекистан за два месяца увеличил экспорт фруктов и овощей в Казахстан на 21%

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан увеличил экспорт сельскохозяйственной продукции в Казахстан. По данным издания LS, за первые два месяца 2020 года Казахстан импортировал фрукты и овощи из Узбекистана на сумму 22,9 миллиона долларов.

Это "на 21,2% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Из общего уровня поставок сельхозпродукции со всех стран мира в Казахстан, среднеазиатский сосед занимает долю более чем в 20%", - отмечается в сообщении.

Узбекистан в основном экспортирует в Казахстан помидоры, капусту, морковь, свеклу, огурцы и свежий виноград, изюм, лимоны и хурму.

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