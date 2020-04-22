В Казахстане выявлено 23 новых случая коронавируса. Всего 2070

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:30 в Казахстане зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом, из них в городе Алматы – 21, Карагандинской области - 1, Туркестанской области - 1. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 2070 случаев, из них:
- в городе Алматы - 714;
- Нур-Султан - 403;
- Кызылординской области - 151;
- Шымкент - 103;
- Карагандинской области - 102;
- Акмолинской области - 83;
- Атырауской области - 82;
- Жамбылской области – 76;
- Западно-Казахстанской области - 72;
- Туркестанской области - 67;
- Алматинской области - 62;
- Павлодарской области - 37;
- Костанайской области - 34;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Мангистауской области - 16;
- Восточно-Казахстанской области - 11.