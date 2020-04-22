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  22 апреля 2020
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В Казахстане выявлено 23 новых случая коронавируса. Всего 2070
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:30 в Казахстане зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом, из них в городе Алматы – 21, Карагандинской области - 1, Туркестанской области - 1. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2070 случаев, из них:

- в городе Алматы - 714;

- Нур-Султан - 403;

- Кызылординской области - 151;

- Шымкент - 103;

- Карагандинской области - 102;

- Акмолинской области - 83;

- Атырауской области - 82;

- Жамбылской области – 76;

- Западно-Казахстанской области - 72;

- Туркестанской области - 67;

- Алматинской области - 62;

- Павлодарской области - 37;

- Костанайской области - 34;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Мангистауской области - 16;

- Восточно-Казахстанской области - 11.

Коронавирус в Казахстане
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