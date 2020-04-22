Science: Чтобы победить коронавирус, надо изменить свои устойчивые привычки

CentralAsia (CA) - Автор статьи в журнале Science углубился в исследования поведения в актуальном сегодня контексте — как поменять привычки людей, чтобы сдержать распространение вируса. Статья рассказывает, от чего зависит, прислушается ли человек к рекомендациям, и как власти могут добиться от населения большего социального дистанцирования. Перевод статьи подготовило ИноСми.



Вакцин и лекарств от коронавируса нет, и люди во всем мире ищут защиты в изменении своих привычек и поведения в большом и малом. Они чаще моют руки, избегают любых физических контактов и так далее. Сейчас власти и органы здравоохранения обращаются к ученым-бихевиористам за советами о том, как убедить граждан и работников пойти на столь драматические изменения в своем поведении.



Чтобы победить пандемию, нам надо как можно быстрее изменить свое поведение, говорит социолог из Стэнфордского университета Робб Уиллер. Недавно он собрал группу из 40 ведущих ученых и специалистов по поведению, чтобы обобщить их полевые исследования и сделать выводы о том, как направлять людей на определенные действия, и как это поможет в борьбе с пандемией.



Сейчас поисками таких советов занимаются политики и руководители компаний. Фейсбук и Твиттер консультируются с Уиллером о том, как лучше сообщать людям информацию о коронавирусе, избегая при этом подводных камней. Психолог из Нью-Йоркского университета Джей Ван Бейвел, работавший вместе с Уиллером, поделился своими мыслями о проведенной работе примерно с 700 зрителями апрельской телеконференции, которую подготовила Всемирная организация здравоохранения. Темой конференции стала дезинформация о пандемии.



К бихевиористам обращаются власти самых разных стран, начиная с Великобритании и кончая Сьерра-Леоне. Их советы уже имеют важные последствия, хотя и не всегда оказываются успешными. Правительство Британии в начале не хотело закрывать школы и компании, объясняя это тем, что ограничения передвижений могут вызвать «поведенческую усталость». Но в конце марта оно сменило курс, когда количество инфицированных резко выросло.



В поисках практических советов ученые-бихевиористы изучают прежние исследования вспышек болезней, таких как грипп и Эбола, а также вопросы, на первый взгляд не имеющие никакого отношения к теме, скажем, предупредительные надписи на сигаретных пачках и политические кампании. Одновременно они спешно проводят новые исследования, чтобы усовершенствовать меры противодействия вирусу во время кризиса.



Многие рекомендации кажутся продиктованными обычным здравым смыслом, и их можно свести к следующему: составь единый набор подтвержденных фактами советов, приспособь их к разным аудиториям и с умом подбирай тех, кто эти советы будет давать. Общий посыл поможет людям обрести уверенность, подтолкнет к действиям, особенно в момент, когда ими движет страх, говорит политолог из Сиракузского университета Шана Гадарян, исследующая, как волнения и тревоги влияют на политические действия в США.



Политические разногласия



Даже самые разумные идеи могут утратить свою силу, когда лидеры подают противоречивые сигналы, или когда советы о здоровье неверно трактуются политиками. В США президент Трамп неоднократно противоречил рекомендациям органов здравоохранения. Самым заметным стало его заявление о том, что он вряд ли будет надевать маску. Прозвучало оно как раз в тот день, когда Центры по контролю и профилактике заболеваний вместе с первой леди Меланией Трамп призвали людей носить маски. В самом начале пандемии деятели из консервативных СМИ насмехались над призывами активно и действенно реагировать на вирус, называя их фальшивками и нападками на администрацию Трампа.



«Когда специалисты из сферы здравоохранения говорят одно, а руководитель вашей политической партии говорит другое, принимать решение очень непросто. Мы видим, что республиканцы именно так поступают с заявлениями президента», - объясняет Гадарян.



Гадарян в середине марта опросила 3 000 человек в США и выяснила, что политические наклонности являются самым верным показателем того, будет человек прислушиваться к рекомендациям медиков или нет. Демократы по сравнению с республиканцами больше склонны мыть руки, покупать дезинфицирующие средства и держать дистанцию. Когда коронавирус начал распространяться по стране, такие различия в поведении по партийной принадлежности немного ослабли, но полностью не исчезли, о чем свидетельствует опрос, проведенный в конце марта Семейным фондом Кайзера (Kaiser Family Foundation). Более 90% людей самых разных политических взглядов сообщили, что в той или иной мере соблюдают правила социального дистанцирования. Но демократы больше сидят дома, отказываются от встреч и групповых мероприятий, и соблюдают режим самоизоляции. В начале апреля аналогичный опрос провели исследователи из Стэнфорда, которые тоже обнаружили различия в поведении по партийной принадлежности.



Такой идеологический раскол сильнее в США, чем в Великобритании, говорит психолог Гордон Пенникук, работающий в Канаде в Реджайнском университете. Он с коллегами опросил примерно 650 человек в каждой стране в попытке выяснить, что влияет на превратные представления о пандемии, например, о том, что коронавирус не страшнее гриппа. На этой неделе были опубликованы в черновом виде результаты этого исследования, и они свидетельствуют о том, что в США неверные представления напрямую связаны с тем, черпал ли человек информацию из консервативных СМИ, таких как «Фокс Ньюс». В Британии тоже есть консервативные газеты, но нет сопоставимой с «Фокс» телевизионной широковещательной станции, говорит Пенникук. «Кроме того, премьер-министр Борис Джонсон относится к пандемии не так, как Трамп», - подчеркивает он.



То, как люди реагируют на сообщения органов здравоохранения, отчасти зависит от человека, который с этими сообщениями выступает. Наглядный тому пример — Либерия во время вспышки смертоносной Эболы в 2014-2015 годах, унесшей жизни почти 5 000 жителей этой западноафриканской страны. Там государственные служащие пытались уговорить людей принять меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование, но этому помешали подозрения населения в том, что болезнь является государственной уловкой, чтобы получить больше помощи и финансирования. Но местные волонтеры, которых набрали и подготовили органы власти, добились больших успехов, рассказывает специалист по поведению Лили Цай, работающая в Массачусетском технологическом институте и изучавшая реакцию людей на Эболу. Она пришла к выводу, что жители больше доверяют своим соседям, так как те связаны с общиной, в которой живут, а поэтому их можно призвать к ответу.



Личность доверенного вестника зависит от ситуации. Это может быть местный религиозный лидер, политик, спортсмен или знаменитость, говорит Гадарян. У губернаторов, которые возглавили борьбу своих штатов с пандемией, существенно возрастает уровень популярности. В конце марта звезда баскетбола Стефен Карри из калифорнийской команды «Голден Стэйт Уорриорз» обсуждал в чате Инстаграма Covid-19 и меры профилактики заболевания с директором Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи. Эта видеозапись набрала почти полмиллиона просмотров в Ютьюбе.



Маленькие шаги, большие результаты?



Передавать послания можно и более утонченными способами. Сторонники «легких подталкиваний» подчеркивают, что небольшие визуальные подсказки, краткие напоминания и крошечные изменения в окружающей обстановке могут изменить действия людей. В случае с коронавирусом можно использовать очень простые вещи, скажем, нарисовать линии на пешеходной дорожке, чтобы показать, как выглядит расстояние в два метра между людьми. Об этом говорит психолог из Университетского колледжа Лондона и директор Центра поведенческих изменений Сьюзан Мичи.



Она размышляет о том, как отучить людей от привычки трогать свое лицо, ведь вирус заражает человека через слизистую оболочку носа и дыхательных путей. Она хочет, чтобы программы на компьютере или на смартфоне предупреждали хозяев, что касаться лица нельзя. «Надо изменить устойчивые привычки и выработать немного другие», - подчеркивает Мичи.



Но чтобы так существенно и в таких огромных масштабах изменить поведение людей, одних только сигналов и сообщений явно недостаточно, говорит Энн Бостром, занимающаяся исследованиями восприятия и информационного воздействия в университете штата Вашингтон в Сиэтле. Зачастую чтобы добиться от людей выполнения правил, им нужно дать средства, чтобы они могли с легкостью следовать новым правилам. «Физический контекст, в котором вы принимаете эти решения, зачастую важнее грандиозных идеологических воззрений. Если перед вашим домом стоит автомат, в котором можно получить маску для защиты лица, вы наверняка наденете ее», - говорит Бостром. То же самое можно сказать и о доступности таких вещей как дезинфицирующее средство для рук.



Как не допустить отступления от установленных норм?



Мичи говорит, что соблюдение изменений в поведении не должно быть сложным. Это особенно важно в условиях, когда самоизоляция затягивается, а напряжение нарастает. Проведенные исследования показывают, что со временем соблюдение правил и требований во время эпидемии ослабевает. Британскому правительству, говорит она, нужно принять меры, чтобы не допустить отступления от установленных требований, и чтобы режим самоизоляции был терпимым. Среди прочего, можно открыть поля для гольфа и частные спортивные площадки, где люди могли бы заниматься спортом и дышать воздухом, находясь на безопасном расстоянии друг от друга. Государство может даже обеспечить людей планшетными компьютерами и видео, чтобы им легче было проводить время дома.



Цай, занимающаяся исследованиями поведения людей в развивающемся мире, рассказывает, что в бедных странах убедить людей соблюдать режим самоизоляции можно довольно простыми способами, скажем, обеспечив их питьевой водой. Она запускает амбициозный проект в Сьерра-Леоне с населением 6,6 миллиона человек, намереваясь собрать подробные данные о поведении и определить, какими мерами лучше всего можно добиться социального дистанцирования и ограничения передвижений. Она сотрудничает с управлением по науке в администрации президента этой страны, собирая данные о передвижениях людей по сотовым телефонам и проводя опросы среди 3 000 человек. Цель состоит в том, чтобы определить, какие сообщения наиболее эффективны, и какими стимулами можно побудить людей оставаться дома — информацией, деньгами, водой, едой или их сочетанием.



Со временем Цай хочет создать динамическую карту в масштабе до квартала, которая покажет потенциальные очаги заболевания, где наладить взаимодействие будет трудно, а также какие действия помогут добиться соблюдения мер социального дистанцирования и прочих предосторожностей. А еще она надеется расширить рамки проекта, включив в него самые крупные города Африки, такие как нигерийский Лагос и кенийский Найроби. Цай считает, что это поможет им подготовиться к приходу коронавируса. Она опасается, что когда болезнь придет в эти большие города, «ситуация будет ужасной».