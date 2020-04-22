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  22 апреля 2020
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Мирзиёев и Эрдоган поздравили друг друга с наступлением Рамадана

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 22 апреля, состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, - сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государств обменялись искренними поздравлениями в связи с началом священного для всего мусульманского мира месяца Рамадан, выразили друг другу и братским народам двух государств пожелания здоровья, благополучия и процветания.

Президент Узбекистана также поздравил своего коллегу и дружественный турецкий народ с предстоящим государственным праздником – Днем национального суверенитета и детей, широко отмечаемым в Турции.

В ходе разговора лидеры особо остановились на вопросах тесного взаимодействия в борьбе с новым глобальным вызовом – стремительным распространением коронавирусной инфекции.

Стороны поддержали проводимые в обоих государствах меры по противодействию пандемии.

В соответствии с договоренностями в ближайшие дни пройдет серия онлайн-встреч руководителей министерств здравоохранения и транспорта стран Тюркского совета в целях обмена практическим опытом и координации работы по оперативному урегулированию возникающих вопросов.

Президенты Узбекистана и Турции подробно обсудили повестку двусторонних отношений. В ходе телефонного разговора также рассмотрен ряд актуальных вопросов регионального сотрудничества и международной политики.

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