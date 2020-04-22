Минздрав Таджикистана подтвердил информацию о смерти четверых пациентов от пневмонии

фото Asia-Plus

CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения Таджикистана подтвердило информацию о смерти четверых пациентов от пневмонии в городском центре здоровья №1 в Душанбе, сообщает Asia-Plus.

По информации ведомства, двое скончавшихся это жители Душанбе, один - житель Варзобского района, и житель района Рудаки. Все скончавшиеся пациенты были в возрасте от 60 до 73 лет.



Минздрав также сообщил, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

«До сегодняшнего дня в городском центре здоровья №1 в Душанбе были госпитализированы 155 человек и 114 из них в настоящее время проходят лечение. В дополнении к пневмонии эти люди страдали от ишемической болезни сердца, острой почечной недостаточности, диабета 2 типа», - сообщили в ведомстве.



Тесты на коронавирус показали отрицательный результат у всех четверых.