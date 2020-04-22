За два дня в Узбекистане выздоровели от коронавируса 200 пациентов. Всего 450

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 22 апреля, в Андижанской областной инфекционной больнице выздоровели ещё 26 пациентов с коронавирусной инфекцией, - сообщает Минздрав.



Все выздоровевшие пациенты из Андижанской области (12 из Андижанского района, 10 из города Андижана, 2 из Ходжаабадского района, по одному из Алтынкульского и Асакинского районов). 25 из них заразились в результате контакта с больными с коронавирусом. Одна из них приехала из Кыргызстана. Из пациентов 5 мужчин и 21 женщина. Среди них самому старшему 59 лет, самому младшему 21 год. Недавние исследования показали, что они полностью выздоровели, - отметили в министерстве.

Если до сегодняшнего дня в Андижанской области выздоровел 21 пациент, то теперь количество поправившихся от коронавирусной инфекции здесь достигло 47 человек.

Накануне, 21 апреля, поправились и отправлены на реабилитацию 96 пациентов, а сегодня пока 93 человека, и за последние два дня в общей сложности полностью выздоровели 189 пациентов.

Всего в стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 450 человек.