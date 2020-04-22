Главы МИД Узбекистана и России обсудили предстоящий визит Шавката Мирзиёева в РФ

CentralAsia (UZ) - 22 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с главой внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как сообщило МИД РУз, в ходе беседы обсуждены вопросы подготовки к государственному визиту президента Узбекистана в Россию.

Стороны договорились продолжить работу по формированию повестки дня мероприятия на высшем уровне, а также согласованию двусторонних документов.

Особо отмечена важность подписания по итогам визита Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Республики Узбекистан и Российской Федерации.

Рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия Узбекистана и России в рамках председательства нашей страны в Содружестве Независимых Государств.

Министры также обменялись мнениями по вопросам проведения очередного третьего заседания глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии в формате РФ+Ц5.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили складывающуюся в мире ситуацию вокруг коронавируса и преодоления последствий пандемии.

Ранее, первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов в интервью СМИ сообщал, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на вторую половину июня 2020 года.