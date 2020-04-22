На 22:50 в Казахстане зарегистрированы 65 новых случаев коронавируса
CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:50 в Казахстане зарегистрированы 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены в городе Шымкент - 28, Алматы - 18, Кызылординской области - 6, Западно-Казахстанской области - 4, Туркестанской области - 2, Восточно-Казахстанской области - 1, Жамбылской области - 1, Мангистауской области - 2, Нур-Султане - 1, Павлодарской области - 1, Костанайской области - 1.
Общее количество заражённых в стране достигло 2135.
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