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  22 апреля 2020
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Сотрудники ГУВД Ташкента во время карантина приняли у женщины роды в патрульной машине

CentralAsia (UZ) -  Во время карантина двое рядовых ППС в Ташкенте смогли принять роды у женщины прямо в патрульной машине.

Сотрудники бригады патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел Ташкента около 2 часов ночи в ходе патрулирования увидели на пересечении Ташкентской кольцевой автомобильной дороги в Учтепинском районе двух женщин. Одна из них – была беременна, - сообщает пресс-служба ГУВД.

Молодой женщине требовалось срочно в роддом. Сотрудники посадили женщин в машину, однако до городской детской клинической больницы № 3 (бывший центр «Мать и дитя») оставалось совсем немного, как у молодой женщины начались роды.

Рядовые С. Мурадов и Б. Тошпулатов в патрульной машине ППС приняли роды у женщины. Молодая мама и младенец были переданы врачам, - сообщили в ведомстве.

Медики осмотрели мать и новорожденного сына, и сообщили сотрудникам, что их состояние удовлетворительное, вес ребенка – 3100 гр.

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