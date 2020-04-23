Здесь безопаснее чем в Корее, - студент в Монголии из Республики Корея

CentralAsia (MNG) - Из-за пандемии коронавируса иностранные студенты застряли в Улан-Баторе.

В настоящее время 34 иностранных студента находятся в двух общежитиях Государственного университета Монголии (ГУМ) из-за блокировки коронавируса; трое из них вернулись после того, как страна закрыла свои границы.

З.Гаравсурэн, врач университета, сообщила, что иностранные студенты проводят медицинские осмотры каждое утро и получают информацию о коронавирусной инфекции, предоставленную ВОЗ и Министерством здравоохранения Монголии.

В настоящее время есть 167 иностранных студентов, проживающих в общежитиях ГУМ.

Ежегодно в Монголии обучаются около 900-1000 иностранных студентов, в основном из Внутренней Монголии, Южной Кореи, Лаоса, Вьетнама и из Бурятии и Калмыкии Российской Федерации.

П.Петтапон, студент 5 курса юридического факультета ГУМ, гражданин Лаоса говорит: «Школа проводит медицинское обследование каждое утро.Кажется, безопасно быть в Монголии». Тогда, Ким Ёнг Ун, гражданин Кореи и студент по подготовке к монгольскому языку в ГУМ сказал: «Мне кажется это правильно быть в Монголии. Потому что многие люди в моей родной стране, в Корее заражены коронавирусом, поэтому здесь безопаснее. Университет всегда говорит нам: «Не выходите на улицу», «Наденьте маску» и «Мойте руки». Здесь безопаснее, чем в Корее».