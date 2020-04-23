Запущено строительство возобновляемой энергии в западной Монголии

CentralAsia (MNG) - В сомоне Алтай, Говь-Алтай аймака строится новая комбинированная солнечная фотоэлектрическая (PV) и ветряная электростанция. Ожидается, что установка гибридной солнечной электростанции мощностью 450 кВт и ветряной электростанции мощностью 200 кВт начнет работу в конце этого года.

Строительство завода было профинансировано за счет средств Азиатского банка развития (АБР) на сумму $92 тыс.

Отдельно солнечная станция Улиастай, которая разрабатывается при финансовой поддержке со стороны АБР, является частью проекта по расширению сектора возобновляемой энергии, который направлен на использование 40,5 МВт солнечной и ветровой мощности в западном и алтайско-улиастайских регионах страны.

Инициатива стоимостью $66,2 млн также включает в себя солнечные электростанции мощностью 10 МВт как в городе Алтай, так и в Мөрөне, гибридный проект солнечной энергии мощностью 500 кВт с хранилищем на сомоне Алтай, ветровой проект мощностью 10 МВт в аймаке Өмнөговь и ветряную электростанцию мощностью 5 МВт в Тэлмэне.

Ожидается, что установка Улиастай, работающая на солнечной энергии, будет стоить около $7,95 млн, согласно данным АБР. Разработчики находятся на этапе предварительного отбора.

Проект Улиастай с солнечной батареей мощностью 5 МВт будет расположен в одноименном городе в западной части страны, примерно в 1100 км от Улан-Батора. Установка является частью плана по развертыванию 40 МВт солнечной и ветровой генерации, связанной с хранением энергии в западных и алтайско-улиастайских регионах страны.