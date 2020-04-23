ЮНИДО запускает онлайн-тренинг по развитию навыков работников сельского хозяйства и МСП в Монголии

CentralAsia (MNG) - Несмотря на блокировку COVID-19 и необходимость физического дистанцирования, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) продолжает работать и выполнять свою миссию по оказанию помощи государствам-членам в достижении инклюзивного и устойчивого промышленного развития. В случае тренинговых компонентов проектов по наращиванию потенциала, чтобы помочь сгладить кривую заболеваемости COVID-19, ЮНИДО работает с бенефициарами, чтобы использовать инструменты электронного обучения и интерактивные учебные семинары.

Одним из примеров является проект ЮНИДО по поддержке создания рабочих мест в Монголии.

В рамках этого проекта, который финансируется Европейским союзом и осуществляется в сотрудничестве с Министерством пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности Монголии, ЮНИДО проводит серию вебинаров для более чем 350 участников во всех 21 аймаках страны 15-30 апреля.

Участниками являются представители местного самоуправления сельского хозяйства и малых и средних предприятий, представители частных предприятий и кооперативов, а также скотоводы. Цель вебинаров - ввести курсы электронного обучения ЮНИДО, которые можно преподавать или изучать в любое время и в любом месте в секторе легкой промышленности.

Курсы включают в себя «Как справиться с сероводородным газом», «Первая помощь на рабочем месте», «Проектирование обуви» и «Устойчивое производство кожи». В результате вебинаров участники смогут сами записаться на онлайн-курсы и продолжить обучение целевых пользователей на местном уровне.