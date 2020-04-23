В Китае за сутки коронавирусом заразились 10 человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldmeters.



Как сообщает РИА Новости, из 10 новых случаев 6 — ввозные, остальные — локальные, 3 - в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, 1 - в южной провинции Гуандун. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1616 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 793 человека, 16 находятся в тяжелом состоянии, 823 человека выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

С 1 апреля власти Китая начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 27 таких случаев, из них один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпущен 31 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще три случая из бессимптомных были переквалифицированы в подтвержденные. Под наблюдением остаются еще 984 бессимптомных носителя.



На 23 апреля число зараженных коронавирусом в Китае достигло 82,7 тыс. человек, скончались более 4 тыс.