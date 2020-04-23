В Узбекистане приступили к строительству ГЭС стоимостью 21,3 млн евро

CentralAsia (UZ) - АО «Узбекгидроэнерго» начала строительство малой ГЭС при Сардобинском водохранилище мощностью 10,7 Мвт, - сообщила пресс-служба компании.



Начало строительство было ознаменовано традиционной церемонией закладки первого кирпича в фундамент будущей ГЭС. В ней приняли участие глава области Гофуржон Мирзаев.

Реализация инвестиционного проекта «Строительство малой ГЭС при Сардобинском водохранилище» намечено на 2020-2022 годы, общая стоимость проекта оценивается в 21,3 млн. евро.

Инвестиционный проект планируется финансировать за счет прямых внешних кредитов «Росэксимбанка» Российской Федерации.

В рамках реализации проекта проведены переговоры с компанией «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», выступающей в качестве главного подрядчика. Подписан договор на сумму эквивалентную 19,2 млн. евро. Свой вклад в финасирование проекта в размере 3,7 млн. евро внесет и само АО «Узбекгидроэнерго».

В соответствии с проектом, установленная мощность ГЭС равна 10,7 МВт. На гидроэлектростанции запланирована установка двух гидроагрегатов, мощность каждого из которых будет равна 5,35 МВт, а годовая производительная мощность 41,1 млн кВт.ч.

29 января 2020 года правительство Узбекистана приняло постановление о строительстве малой ГЭС при Сардобинском водохранилище. Электростанция строится на реке Сырдарье.