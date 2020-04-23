В Монголии сегодня не зарегистрировано новых случаев коронавируса
- Монголия, происшествия
- 9:29, 23 апреля 2020
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CentralAsia (MNG) - Сегодня прошел очередной брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусом Минздрава Монголии.
По словам директора Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Д. Нямхуу, на сегодняшний день в стране нового случая коронавируса не зарегистрировано.
По состоянию на 23 апреля, из 35 больных выздоровели восемь пациентов, а остальные находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что распространение вируса может продолжаться в течение длительного времени, сказала Я.Буянжаргал, начальник отдела медицинской помощи Минздрава во время брифинга.