Президент Узбекистана подписал указ о реформе системы прописки

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по реформированию порядка постоянной прописки и учета по месту проживания». Документ ставит целью обеспечить гарантии прав и свобод граждан Узбекистана на передвижение по стране.

Согласно документу, с 1 сентября 2020 срок нахождения граждан Узбекистана в Ташкенте и Ташкентской области без постоянной или временной регистрации продлевается с 10 до 15 дней. Оформление регистрации по постоянному или временному месту жительства осуществляется в течение 1 дня вместо нынешних трёх дней.

Кроме того, отменяется порядок выписки граждан Узбекистана из предыдущего места постоянной регистрации при регистрации по новому постоянному месту жительства.

Также отменяется практика проставления штампа о регистрации по месту постоянного жительства в паспорте гражданина Узбекистана, домовой книге или карточке квартиры.

С сентября этого года больше не будут требовать согласия владельца жилья при предоставлении гражданином Узбекистана сведений о договоре аренды, взятом на учет в налоговых органах при регистрации по месту временного пребывания.

Документом устанавливается, что новорожденные дети будут получать регистрацию по месту постоянного жительства отца или матери через межведомственную автоматизированную систему при оформлении свидетельства о рождении в органе ЗАГС.