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  23 апреля 2020
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Китай закрыл въезд в город Харбин из-за роста числа зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Власти Китая из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией закрыли въезд в город Харбин для жителей других городов, а также для всех транспортных средств без местных номеров. Об этом сообщает РБК.

Столицу провинции Хэйлуцзян называют эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Китае.

Для того, чтобы выйти из дома местным жителям нужно получить QR-код, который свидетельствует об отсутствии у них заболевания. На улицах и в общественных местах они должны носить медицинские маски.

Харбин — столица самой северной провинции КНР Хэйлунцзян. Население Харбина оценивается в 10 млн человек. Хэйлунцзян стала эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Китае — за последние десять дней там подтвердили 57 случаев инфицирования, пишет агентство.

В генконсульстве России в Харбине сообщили, что из-за пандемии власти отменили проведение ежегодной Харбинской торгово-экономической ярмарки в этом году и перенесли ее на июнь 2021-го.

Ранее в апреле власти Харбина ввели для всех прибывающих из-за границы граждан 28-дневный карантин. В провинции, как сообщал государственные телеканал CCTV, ввели круглосуточное патрулирование границы.

По данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, с начала пандемии в стране выявлено 82 798 случаев заражения COVID-19, из них 1616 — ввозные из-за рубежа. Скончались 4632 человека.

ластиКНР закрыли въезд в Харбин из-за роста числа зараженных COVID-19
В столицу граничащей с Россией провинции Хэйлуцзян не смогут попасть жители других городов и автомобили без местных номеров. Регион называют эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Кита

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5ea0f6649a79475d88acbf38?from=from_main

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