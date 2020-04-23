Китай закрыл въезд в город Харбин из-за роста числа зараженных коронавирусом

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- 9:34, 23 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Власти Китая из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией закрыли въезд в город Харбин для жителей других городов, а также для всех транспортных средств без местных номеров. Об этом сообщает РБК.
Столицу провинции Хэйлуцзян называют эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Китае.
Для того, чтобы выйти из дома местным жителям нужно получить QR-код, который свидетельствует об отсутствии у них заболевания. На улицах и в общественных местах они должны носить медицинские маски.
Харбин — столица самой северной провинции КНР Хэйлунцзян. Население Харбина оценивается в 10 млн человек. Хэйлунцзян стала эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Китае — за последние десять дней там подтвердили 57 случаев инфицирования, пишет агентство.
В генконсульстве России в Харбине сообщили, что из-за пандемии власти отменили проведение ежегодной Харбинской торгово-экономической ярмарки в этом году и перенесли ее на июнь 2021-го.
Ранее в апреле власти Харбина ввели для всех прибывающих из-за границы граждан 28-дневный карантин. В провинции, как сообщал государственные телеканал CCTV, ввели круглосуточное патрулирование границы.
По данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, с начала пандемии в стране выявлено 82 798 случаев заражения COVID-19, из них 1616 — ввозные из-за рубежа. Скончались 4632 человека.
ластиКНР закрыли въезд в Харбин из-за роста числа зараженных COVID-19
В столицу граничащей с Россией провинции Хэйлуцзян не смогут попасть жители других городов и автомобили без местных номеров. Регион называют эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Кита
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https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5ea0f6649a79475d88acbf38?from=from_main