На утро 23 апреля в Казахстане подтверждены 56 новых случаев коронавируса. Всего 2191

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9:50 в Казахстане зарегистрировано 56 новых случая заражения. Об этом сообщает оперштаб.
Из 56 новых случаев в городе Нур-Султан - 17, Западно-Казахстанской области - 10, Туркестанской области - 7, Актюбинской области - 7, городе Алматы - 3, Восточно-Казахстанской области - 3, Костанайской области - 1, Жамбылской области - 2, Павлодарской области - 5, Мангистауской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтвержден 2191 случай регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 735;
- Нур-Султан - 421;
- Кызылординской области - 157;
- Шымкент - 131;
- Карагандинской области - 102;
- Западно-Казахстанской области - 86;
- Акмолинской области - 83;
- Атырауской области - 82;
- Жамбылской области - 79;
- Туркестанской области - 76;
- Алматинской области - 62;
- Павлодарской области - 43;
- Костанайской области - 36;
- Актюбинской области - 34;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Мангистауской области - 19;
- Восточно-Казахстанской области - 15.