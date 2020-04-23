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  23 апреля 2020
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На утро 23 апреля в Казахстане подтверждены 56 новых случаев коронавируса. Всего 2191

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9:50 в Казахстане зарегистрировано 56 новых случая заражения. Об этом сообщает оперштаб.

Из 56 новых случаев в городе Нур-Султан - 17, Западно-Казахстанской области - 10, Туркестанской области - 7, Актюбинской области - 7, городе Алматы - 3, Восточно-Казахстанской области - 3, Костанайской области - 1, Жамбылской области - 2, Павлодарской области - 5, Мангистауской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтвержден 2191 случай регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 735;

- Нур-Султан - 421;

- Кызылординской области - 157;

- Шымкент - 131;

- Карагандинской области - 102;

- Западно-Казахстанской области - 86;

- Акмолинской области - 83;

- Атырауской области - 82;

- Жамбылской области - 79;

- Туркестанской области - 76;

- Алматинской области - 62;

- Павлодарской области - 43;

- Костанайской области - 36;

- Актюбинской области - 34;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Мангистауской области - 19;

- Восточно-Казахстанской области - 15.

Коронавирус в Казахстане
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