В период карантина преступность в столице сократилась на 62%, - ГУВД Ташкента

CentralAsia (UZ) - Сотрудники ГУВД Ташкента, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны Республики Узбекистан несут круглосуточную службу, обеспечивая соблюдение гражданами правил карантина.

Присутствие в каждой махалле города сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур, а также сознательность наших сограждан, соблюдающих режим обязательной самоизоляции, способствовали тому, что количество преступлений с начала введения карантина значительно снизилось, - сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Например, в апреле 2019 года было зарегистрировано 522 преступления, а за 20 дней апреля текущего года – 196.

Причем, снижение наблюдается как тяжких (111 – в апреле прошлого года, 37 – за 20 дней апреля текущего года), так и особо тяжких (30 – в апреле 2019 г., 4 – за 20 дней апреля с. г.) преступлений.

Особенно значительно сократилось число таких видов преступлений, как мошенничество (93 – в апреле 2019 г., 44 – 20 дней 2020 г.), причинение телесных повреждений как тяжких (6 – апрель 2019 г., 4 – 20 дней апреля 2020 г.), так и легкой степени (13 – апрель 2019 г., 5 – 20 дней 2020 г.), а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ (49 – апрель 2019 г., 13 – 20 дней апреля 2020 г.).

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом за 20 дней апреля текущего года зарегистрировано 3, тогда как за апрель прошлого года произошло 10 ДТП.

Угонов транспортных средств в текущем месяце не произошло ни одного. В прошлом году в апреле месяце было зарегистрировано 3 факта.

За 20 дней текущего года не произошло ни одного разбойного нападения. В прошлом году в апреле месяце был зарегистрирован 1 факт разбоя.

Ровно вполовину меньше произошло в этом месяце грабежей – 3. В прошлом году в апреле было зарегистрировано, соответственно, 6 фактов.

Сотрудники ГУВД столицы, Национальной гвардии и Министерства обороны Узбекистана поблагодарили граждан за понимание и сознательность и пожелали всем терпения и скорой победы над невидимым врагом.