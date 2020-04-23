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  23 апреля 2020
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Скончавшиеся от коронавируса будут считаться мучениками, - Управление мусульман Узбекистана
Университет аль-Азхар
Университет аль-Азхар

CentralAsia (UZ) -  Согласно фетве (решение выносимое муфтием, основываемое на принципах ислама - прим.ред.) Международного электронного центра ль-Азхар, человек, павший жертвой коронавируса, будет считаться мучеником. Об этом сообщается в Телеграм-канале Минздрава Узбекистана Koronavirus Info и на сайте Управления мусульман Узбекистана.

Как отмечается в сообщении духовного ведомства Узбекистана, мусульманин, умерший в результате заражения коронавирусной или любой другой инфекционной болезнью, наподобие чумы, является мучеником. Похороны такого человека проходят в обычном для таких случаев порядке: совершается полное омовение тела (гусль), заворачивание в саван и прочтение погребальной молитвы.

Согласно ещё одной фетвы по коронавирусу Международного электронного центра Египетского исламского университета аль-Азхар, «не пьянящий алкоголь» является разрешённым (халяльным) и позволяется дезинфицировать им мечети.

Также Управление мусульман Узбекистане приводит фетву университета аль-Азхар о том, что если врачи скажут, что голодание в пост увеличивает риск заражения коронавирусом и смерти от него, и когда это научно будет доказано, в этом случае можно не соблюдать пост.

Ранее Управление мусульман Узбекистана приняло решение отменить коллективные ифтары и не проводить таравих-намазы в мечетях. Узбекистанцев также попросили не проводить коллективные ифтары, а средства, предназначенные для этих церемоний, передавать семьям, нуждающимся в материальной поддержке, через "Центр координации спонсорской деятельности".

Международный университет аль-Азхар, расположенный в Каире - один из старейших в мире вузов, а также наиболее престижный мусульманский духовный университет. Основан в 970 году.




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