Китай обещает увеличить транспортировку угля и нефти из Монголии

CentralAsia (MNG) - Китай сосредоточится на увеличении транспортировки угля и нефти из Монголии. Об этом стало известно на встрече вице-премьера Монголии и китайского посла.

Заместитель премьер-министра Монголии Ө.Энхтувшин принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики Чай Вэньруи.

Выразив благодарность послу за поддержку Китая в борьбе и предотвращении распространения пандемии COVID-19, заместитель премьер-министра сказал: «Борьба с пандемией и ее предотвращение является приоритетом, но в то же время важно для обеих стран активизировать экономику. Необходимо увеличить экспорт горнодобывающей продукции в Китай. В прошлом 1500–1700 грузовиков перевозили продукты в день в Китай, а сегодня - около 100 грузовиков в день. Поэтому я прошу вас принять этот вопрос во внимание».

Посол Чай Вэньруи передал похвалу Китая эффективному и своевременному реагированию Монголии на ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, и сказал: «Мы обещаем увеличить транспортировку угля. На местном уровне координация между пограничными пунктами двух стран может увеличить количество перевозок».

В ходе встречи китайская сторона передала государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в дар две термографические камеры, изготовленные китайской компанией «Dahua Technology». Рыночная цена каждой термографической камеры составляет $40 тыс. или 110 миллионов тугриков. Камера, способная измерять температуру тела 15 человек одновременно, широко используется в аэропортах и больницах более чем в 100 странах мира, сообщает администрация вице-премьера.