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  23 апреля 2020
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Американская разведка не нашла доказательств искусственного происхождения COVID-19

CentralAsia (CA) -  Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией «Альянс по разведке и национальной безопасности», передает РИА Новости.

«Это наша точка зрения – ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавируса… Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан», - сообщила Маккарти.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в Министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии его о естественном происхождении.

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