Американская разведка не нашла доказательств искусственного происхождения COVID-19

CentralAsia (CA) - Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией «Альянс по разведке и национальной безопасности», передает РИА Новости.

«Это наша точка зрения – ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавируса… Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан», - сообщила Маккарти.