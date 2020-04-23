В Узбекистане число заражённых коронавирусом осталось неизменным - 1716

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по состоянию на 10:00 часов 23 апреля количество граждан, инфицированных коронавирусом, составляет 1716, - сообщил Минздрав.

До утра нового дня этот показатель, вышедший к 22:00 часам 22 апреля, остался неизменным.

Количество новых случаев за прошедшие сутки составило 38 человек, а число выздоровевших - 93. Всего в стране от коронавируса скончались 7 человек.