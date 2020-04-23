В Казахстане от коронавируса скончался 56-летний пациент
CentralAsia (KZ) - В городе Алматы сегодня зарегистрирован один летальный исход от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Казахстана по ситуации с коронавирусом.
Пациент был 1964 года рождения.
На 23 апреля в Казахстане зарегистрированы 20 смертей от коронавирусной инфекции.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- в городе Алматы – 6,
- Акмолинской области – 4;
- Шымкент – 3;
- Нур-Султан – 2;
- Восточно-Казахстанской области – 1;
- Карагандинской области – 1;
- Костанайской области – 1;
- Павлодарской области – 1;
- Туркестанской области – 1.
Коронавирус в Казахстане
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