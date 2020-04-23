В Казахстане от коронавируса скончался 56-летний пациент

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы сегодня зарегистрирован один летальный исход от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Казахстана по ситуации с коронавирусом.

Пациент был 1964 года рождения.

На 23 апреля в Казахстане зарегистрированы 20 смертей от коронавирусной инфекции.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- в городе Алматы – 6,

- Акмолинской области – 4;

- Шымкент – 3;

- Нур-Султан – 2;

- Восточно-Казахстанской области – 1;

- Карагандинской области – 1;

- Костанайской области – 1;

- Павлодарской области – 1;

- Туркестанской области – 1.

Коронавирус в Казахстане

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