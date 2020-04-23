Немецкие специалисты рассказали, что выясняется при вскрытии жертв коронавируса

CentralAsia (CA) - Крупнейшая немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала статью о результатах вскрытия жертв коронавируса в Германии, перевод которой подготовило ИноСми.

В Германии разрешили вскрывать тела умерших от коронавируса, заключив, что научная польза перевешивает опасность заражения врачей. Уже сделано несколько неожиданных открытий: например, далеко не у всех наблюдается воспаление легких. Патологоанатомы сообщают, что объединяет большинство жертв.



В начале пандемии Институт имени Роберта Коха (ИРК) предостерег от вскрытия людей, умерших от коронавируса, чтобы уберечь медиков от заражения.



— Ученые в Гамбурге и Базеле тем не менее делают это и уже пришли к первым выводам: люди с проблемными легкими в особой опасности.



— Теперь ИРК отказался от своей рекомендации относительно вскрытия, так как полученные при этом данные могут быть очень ценными.



В принципе мертвые тела практически больше не играют особой роли в повседневной практике патологов. Вскрытие трупов с целью определить, чем человек болел и отчего умер, отошло на задний план. Сегодня патологи заняты преимущественно тем, что выясняют, является ли, например, опухоль доброкачественной или злокачественной. Исследования проводятся на основе тканей, полученных во время операций. «А вот метод вскрытия трупов сегодня воспринимается как устаревший», - говорит Андреас Розенвальд, руководитель Института общей патологии Университета Вюрцбурга. Для сравнения: в его институте в обычный год проводится 50 вскрытий и 50 тыс. исследований заболеваний живых пациентов.



Но нынешний год необычный, и данные, получаемые при вскрытиях, обретают новое значение: медики во всем мире пытаются понять, насколько опасен коронавирус для человека в действительности. «Помимо первичных симптомов, мы знаем еще слишком мало об ущербе, который вирус действительно наносит организму», - говорит Розенвальд.



Но еще в марте Институт имени Роберта Коха рекомендовал по возможности не проводить вскрытий. Патологоанатомы и медицинский персонал рискуют при этом заразиться коронавирусом через частицы воздуха, так называемые аэрозоли. С этой точкой зрения не были согласны Немецкое общество общей патологии и Федеральный союз немецких патологов — они настаивали «на максимально возможном числе вскрытий умерших от коронавируса», чтобы на основе полученных данных разработать лучшие методики терапии.



Эксперт: большинство пациентов страдали от ожирения



В Швейцарии патологи проводят вскрытия при наличии должного оборудования в прозекторских и «при должном мужестве», рассказывает Александр Цанков, руководитель отделения аутопсии Университетской клиники Базеля. На сегодняшний день там проведены вскрытия 20 умерших от Covid-19, и Цанков считает, что он выявил определенные диагностические признаки.



«У всех обследованных было повышенное кровяное давление, а большинство пациентов имели значительный лишний вес», - говорит профессор.



Кроме того, это были преимущественно мужчины, у двух третей наблюдались повреждения коронарных сосудов, треть пациентов страдали диабетом.



Помимо выявления предшествующих заболеваний, медики из группы Цанкова исследовали и повреждения ткани легких у умерших.



«У минимального числа пациентов было обнаружено воспаление легких. То, что мы увидели под микроскопом, было тяжелым нарушением микроциркуляции в легких», - говорит он.



По словам Цанкова, это означает, что кислородный обмен был нарушен, чем и объясняется затруднение дыхания у пациентов c Covid-19 в отделениях интенсивной терапии: «Можно давать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто не будет продвигаться по организму». Неясно, удавалось ли раньше учитывать эти данные при лечении пациентов в отделениях интенсивной терапии.



Тем временем Институт Роберта Коха отозвал свою рекомендацию о нежелательности вскрытий. Президент ИРК Ларс Шааде сказал: «В первоначальной рекомендации не значилось, что вообще не стоит проводить вскрытий, просто их следовало проводить в исключительных случаях. Конечно, верно, что именно в случае нового заболевания необходимо проводить как можно больше вскрытий, соблюдая соответствующие меры предосторожности».



Президент Федерального союза немецких патологов Карл-Фридрих Бюрриг считает прежнюю рекомендацию ляпсусом. Как он говорит, его союз направил письмо всем патологам и призвал их проводить вскрытие умерших от Covid 19.



В Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена на прошлой неделе был заведен регистр, где будут обобщаться результаты исследований. Согласно сообщению из Ахена, общественность следит «с определенным любопытством, а возможно, и с надеждой за нашей областью знаний». Там же сказано, что в идеале с помощью вскрытий можно будет ответить на некоторые вопросы клиницистов и тем самым способствовать правильному лечению пациентов.



Однако президент патологов Бюрриг не ожидает быстрых выводов из данных регистра.



«Как минимум полгода должно пройти, прежде чем можно будет обобщить первые результаты. Иначе это было бы несерьезно», - говорит Бюрриг.



По его словам, нельзя торопиться с публикациями, чтобы не нарваться на критику.



Гамбургский судебный медик Клаус Пюшель независимо от рекомендации ИРК и от образования регистра пошел своим путем. Между 22 марта и 11 апреля в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф он произвел вскрытие 65 пациентов, умерших от коронавируса. Газета «Зюддойче», а также теле и радиокомпании каналы NDR и WDR располагают отчетом о проведенных вскрытиях. Тот же отчет был послан на прошлой неделе в Гамбургское ведомство здравоохранения.



В ответ на запрос профессор подтвердил подлинность отчета, но отвечать на какие-либо вопросы отказался. Тем временем число произведенных в Гамбурге вскрытий перевалило за 100, и ни в одном из случаев не обошлось «без предшествующих заболеваний», как сказал Клаус Пюшель. Его отчет не претендует на полноту. Но ни в одной другой немецкой клинике даже близко не было обследовано столько умерших от Covid-19.



Умирают и люди, не получавшие искусственную вентиляцию легких



Данные из отчета совпадают с некоторыми результатами исследований, полученными в Базеле. Например, о том, что у большинства умерших были заболевания сердца. 55 из 61 пациента, обследованных в Гамбурге,



До сих пор во всем мире было произведено лишь небольшое количество систематических исследований на основании результатов вскрытия умерших от Covid-19. В конце марта врачи клиники Пекинского университета опубликовали результаты 29 вскрытий. Они подчеркнули, что вирус поражает не только легкие, но также иммунную систему и другие органы.



В специализированном журнале Lancet патологи из Университета Цюриха сообщают о признаках того, что вирус вызывает тяжелые воспаления сосудов в разных органах. Они обследовали двоих умерших и одного выжившего. Это может объяснить, почему умирают и пациенты, которые не нуждались в искусственной вентиляции легких.



В Италии Министерство здравоохранения опубликовало отчет, в котором перечислены предшествующие заболевания 1739 умерших пациентов. Правда, отчет основывается не на результатах вскрытий, а только на данных из историй болезни. Чаще всего упоминаются повышенное артериальное давление, диабет и заболевания коронарных сосудов.



На часто обсуждаемый вопрос, умирают ли пациенты от самого вируса или в том числе от вируса, пытается ответить гамбургский судебный медик Клаус Пюшель. У 61 из 65 умерших вирус Covid-19 был назван причиной смерти. В четырех оставшихся случаях смерть не была вызвана вирусом.



Это заключение базельский патолог Цанков назвал «академическим».



«Если у меня рак, мне осталось жить полгода и меня переезжает автомобиль, вина водителя не становится меньше», - говорит он. По его словам, продолжительность жизни умерших с множеством предшествующих заболеваний в любом случае была меньше, чем у здоровых людей. «Но все эти пациенты без Covid-19 прожили бы, вероятно, дольше — возможно, на час, а может, на день, неделю или целый год», - добавил он.