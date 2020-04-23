В США пересматривают хронологию начала эпидемии — первая смерть наступила на три недели раньше

Считалось, что это фотография первой смерти в США, штат Вашингтон, 26 февраля

CentralAsia (KG) - 23 апреля газета «Нью-Йорк» опубликовала статью «Смерть от коронавируса в начале февраля была, вероятно, верхушкой айсберга».

«Поразительное открытие, что вирус был ответственен за смерть 6 февраля в Калифорнии, поднимает вопросы о том, где еще он мог распространяться незамеченным», - начинается статья.

Как пишет газета, за несколько недель до того, как коронавирус начал распространяться в стране локально, в Сан-Хосе (Калифорния) 6 февраля в своей кухне от сердечного приступа умерла 57 летняя Патриция Дауд. Тесты на грипп были отрицательными и следователь был сбит с толку.

22 апреля были получены результаты исследования ее тканей — она умерла от COVID-19.

До этого считалось, что первая официальная смерть от коронавируса в США была зарегистрирована 26 февраля.

Это открытие указывает на тот факт, что политика федеральных властей по сдерживанию эпидемии была неправильной. Вирус циркулировал в районе залива Калифорнии еще в январе, еще до того, как федеральное правительство начало ограничивать поездки из Китая 2 февраля. Это также поднимает новые вопросы о том, где еще вирус распространялся незамеченным.

В среду губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что могут быть новые подобные случаи. Сейчас изучаются отчеты следователей и результаты вскрытия начиная с декабря.

Авторы статьи также делают вывод, что соответствующие органы «проспали» проникновение вируса в страну из-за отсутствия тестирования в больших масштабах.

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