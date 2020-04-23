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  23 апреля 2020
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Мир уже не будет прежним, вирус с нами надолго, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса в мире далека от окончания, несмотря на то, что во многих странах число заражений идет на спад, передает ВВС.

«Нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго», - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время пресс-конференции.

По его словам, в то время как в странах Западной Европы ситуация стабилизируется, тревожный рост числа заражений наблюдается в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе.

«Граждане стран, где действуют карантинные меры, испытывают понятное раздражение от того, что уже несколько недель не покидают дома. Но мир уже не будет прежним», - сказал Гебреисус.

По оценкам ВОЗ, риску подвержена большая часть населения по всему миру. По словам Гебреисуса, новая вспышка заболевания может начаться в любой момент.

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