Монголия утвердила программу развития полицейской службы

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании Кабинет министров утвердил Программу развития полицейской службы на 2020–2024 годы, поскольку предыдущий пятилетний этап программы был завершен, и добавил ее в список национальных программ.

До настоящего времени в рамках этой программы были осуществлены многочисленные плодотворные проекты и мероприятия.

Благодаря этой программе уровень раскрытия преступлений увеличился после внедрения интегрированной системы борьбы с преступностью и реализации подпрограммы телекамеры, была проведена кампания по оцифровке полицейских служб, а подпрограмма была проведена с целью улучшения здоровье и благополучие сотрудников полиции и обеспечение их жильем.

118,2 млрд.тугриков (примерно $43 млн) будет потрачено на реализацию программы 2020-2024 годов, которая имеет пять ключевых целей.