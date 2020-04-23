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  23 апреля 2020
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Монголия утвердила программу развития полицейской службы

CentralAsia (MNG) -  На своем очередном заседании Кабинет министров утвердил Программу развития полицейской службы на 2020–2024 годы, поскольку предыдущий пятилетний этап программы был завершен, и добавил ее в список национальных программ.

До настоящего времени в рамках этой программы были осуществлены многочисленные плодотворные проекты и мероприятия.

Благодаря этой программе уровень раскрытия преступлений увеличился после внедрения интегрированной системы борьбы с преступностью и реализации подпрограммы телекамеры, была проведена кампания по оцифровке полицейских служб, а подпрограмма была проведена с целью улучшения здоровье и благополучие сотрудников полиции и обеспечение их жильем.

118,2 млрд.тугриков (примерно $43 млн) будет потрачено на реализацию программы 2020-2024 годов, которая имеет пять ключевых целей.

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