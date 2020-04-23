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  23 апреля 2020
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Таджикистан и Туркменистан вошли в список свободных от коронавируса 20 стран

CentralAsia (TM) -  Более 20 стран и постоянно заселенных территорий все еще остаются свободными от коронавируса. Список в среду, 22 апреля, составила газета Daily Mail.

По последним данным, ни одного случая заражения не зафиксировано в 15 странах и 11 заселенных территориях. В список безопасных государств входят Коморские острова, Кирибати, Лесото, Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Палау, Соломоновы острова, Таджикистан, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Вануату и Северная Корея.

К постоянно заселенным территориям, где пока нет коронавируса, относятся острова Питкэрн, Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания), Американское Самоа (США), острова Уоллис и Футуна (Франция), Шпицберген (Норвегия), острова Рождества и Норфолк, Кокосовые острова (Австралия), Ниуэ, Токелау, Острова Кука (Новая Зеландия).

В тоже время в газете предполагает, что некоторые страны скрывают и не сообщают о случаях заражения.

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