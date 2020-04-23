В Казахстане полиция скрыла контакт зараженного коронавирусом с проститутками

CentralAsia (KZ) - Сотрудники Департамента полиции Мангистауской области скрыли контакт зараженного коронавирусом с проститутками в Актау. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Департаментом по Мангистауской области совместно с прокуратурой области пресечена незаконная деятельность должностных лиц Департамента полиции, которые осуществляли покровительство иностранным гражданам в организации на территории города Актау сети притонов для занятия проституцией. Несмотря на действие на территории области карантина, сотрудники полиции мер по пресечению противоправной деятельности притонов не предпринимали, продолжали покровительствовать противоправной деятельности. Скрывали известный факт прямого контакта зараженного коронавирусной инфекцией лица с иностранными гражданами, занимающимися проституцией», - сообщил руководитель аппарата Агентства по противодействию коррупции Куаныш Жапаков.

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование по фактам взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, организации, содержания притона для занятия проституцией и сводничеством, а также сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

«Принятыми мерами изолировано 87 человек, в том числе лица, содержащиеся в притонах для занятия проституцией, из которых у двух иностранных граждан обнаружена коронавирусная инфекция», - добавил он.



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